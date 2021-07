Degustando in bicicletta

Tour guidato in mtb e e-bike con degustazioni di prodotti tipici lungo il percorso.

Con partenza dalla Piazza del Municipio di Castel d'Aiano (BO) , il capoluogo più alto dell'Appennino Bolognese, ci dirigeremo verso il borgo di Rocca di Roffeno dove le case-torri medievali faranno da cornice alla nostra prima degustazione. L'escursione prosegue dapprima per Villa d'Aiano dove nei pressi delle Cascate del Rio Canali faremo la seconda degustazione. Proseguendo per Montese, da qui raggiungeremo Canevaccia dove ci attende una degustazione in caseificio prima di montare in sella per l'ultima tappa che , passando per Sassomolare e Brasa, ci riporterà al punto di partenza.

Il costo dell'escursione di € 20 comprende l'accompagnamento di guide certificate, le 4 degustazione di prodotti tipici e l'assicurazione infortuni.

Possibilità di noleggio e-bike in loco



La prenotazione é obbligatoria contattando il 351 7111114 o scrivendo a info@slow-emotion.comL'evento sarà tenuto nel rispetto delle regole contro la diffusione del Covid-19

