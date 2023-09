Degustazioni d’autunno in cantina: un'esperienza sensoriale tra vigneti e oliveti

Nelle dolci colline del pittoresco borgo di Varignana, la stagione autunnale offre uno spettacolo mozzafiato, un affascinante mosaico di colori e sapori unici. E non c'è luogo migliore per immergersi in questa esperienza sensoriale che la splendida cantina dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana.

Circondata da vigneti e oliveti, la cantina offre un ambiente incantevole per degustazioni autunnali di vino e olio extravergine.

Il viaggio sensoriale inizia con una selezione di vini dell'azienda agricola Agrivar, ognuno dei quali è una storia da raccontare e un piacere da scoprire. Gli esperti enologi guidano i visitatori attraverso questa esperienza unica, raccontando la storia di ogni vino e suggerendo abbinamenti gastronomici ideali per esaltarli.

Ma l'autunno nella cantina dell’azienda agricola non si limita al vino.

Protagonista delle degustazioni è anche l’olio extravergine di oliva caratterizzato da note aromatiche e sentori freschi.

Le degustazioni di olio sono un'opportunità per scoprire i segreti dell'olivicoltura tradizionale e apprezzare la versatilità di questo ingrediente fondamentale nella cucina italiana.

Dopo le degustazioni, i visitatori possono passeggiare tra i vigneti e gli oliveti, godendo della tranquillità della campagna autunnale.

È un'esperienza che soddisfa i sensi e nutre l'anima, celebrando la bellezza e la bontà dell’autunno.

Per avere maggiori informazioni e scoprire tutte le esperienze offerte dall’azienda agricola di Palazzo di Varignana visita il sito