"Della Natura e della Notte". Escursioni notturne

Dal 7 giugno al 19 luglio 2023 tornano le escursioni notturne al Parco della Chiusa con 4 appuntamenti su prenotazione.

Una passeggiata serale nella splendida cornice del Parco della Chiusa, con un'attenzione speciale alla natura alle porte della città, vista, sentita, sperimentata dopo il calar del sole. Un'esperienza a chilometro zero sulle note della notte.

Per il WWF Bologna Metropolitana conduce la visita naturalistica Francesco Nigro, biologo e guida ambientale.

Le date in cui svolgeranno le visite:

- mercoledì 7 giugno 2023

- mercoledì 21 giugno 2023

- mercoledì 12 luglio 2023

- mercoledì 19 luglio 2023

Il ritrovo è alle ore 21.00 davanti alla Casa per l'Ambiente, via Panoramica, 24 (ingresso del Parco della Chiusa).

Durata: 2 ore circa

Percorso "turistico", ma non adatto ai minori di 10 anni

Su prenotazione (max 20 persone per serata)

Consigli per i partecipanti:

Prenotare con anticipo (comunque entro le 12 del giorno dell’evento)

Indossare pantaloni e scarpe comode, chiuse e con suola scolpita

Avere una torcia elettrica a persona o ogni due

Parcheggio in Municipio

Info e prenotazioni:

SEMPLICE - Sportello Polifunzionale

800/011837 - 051/598111 - semplice@comune.casalecchio.bo.it