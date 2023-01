Dal 28 gennaio all' 1 febbraio l'opera "Der fliegende Holländer" (L’olandese volante) di Richard Wagner in scena al Teatro EuropAuditorium.

"Il padre promette in sposa la figlia, già fidanzata con un tenore, a uno straniero ricchissimo. Potrebbe essere una commedia: La cambiale di matrimonio di Rossini inizia proprio così. Invece, quella di Wagner è una romantische Oper che si ricollega al filone leggendario e sovrannaturale caro a Weber e Marschner: lo straniero è l’Olandese, per aver sfidato i limiti umani e maledetto Dio nel tentativo di doppiare il Capo di Buona Speranza (proprio dove l’Islandese di Leopardi interroga la Natura), condannato a navigare in eterno con la sua ciurma fantasma finché una donna fedele non lo amerà. Senta conosce la leggenda, ne è affascinata, dimentica il primo amore e si consacra alla salvezza dell’Olandese, foss’anche con l’estremo sacrificio. Così, a Dresda nel 1843, Wagner segna una svolta nella propria carriera e realizza quella che considererà la sua prima opera “canonica” ammessa nel festival di Bayreuth. Il debutto in Italia avviene nel 1877 a Bologna, città wagneriana per eccellenza."

Oksana Lyniv Direttrice musicale

Paul Curran Regista

Interpreti principali:

DALAND Peter Rose

DALAND Goran Juri?

L’OLANDESE Thomas Johannes Mayer

L’OLANDESE Anton Keremidtchiev

SENTA Elisabet Strid

SENTA Sonja Šari?

ERIK Adam Smith

ERIK Alexander Schulz

MARY Marina Ogii

TIMONIERE DI DALAND Paolo Antognetti