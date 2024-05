Martedì 21 maggio 2024 alle ore 11, l'Accademia di Belle Arti di Bologna presenta Design per lo sport. Valori, identità, progetto, un incontro aperto al pubblico con i quattro atleti Assunta Legnante, Ayomide Folorunso, Elisa Molinarolo e Jenns Reynold Fernandez, in vista della creazione di altrettanti kit grafici personalizzati sviluppati dal primo anno del corso di Design Grafico sotto la supervisione dei proff. Danilo Danisi e Carlo Branzaglia. Interviene con un saluto istituzionale, il Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna Rita Finzi.



Il progetto, ideato in collaborazione con l’agente sportivo Chiara Davini e patrocinato da ADI - Associazione per il Disegno Industriale - Delegazione Emilia Romagna, si focalizza su un ambito particolarmente importante per il graphic design, quello sportivo ove marchi, livree, divise sono elementi di identità, riconoscibilità e appartenenza che caratterizzano fortemente non solo l’immaginario sportivo ma anche quello commerciale, nella possibilità di introdurre caratteristiche peculiari e innovative sul piano digitale.



Ogni kit grafico, composto da tre item, è declinato in base alla personalità dei quattro atleti, a cui verrà data una interpretazione di ordine visuale, ma anche secondo una serie di concetti sostanziali per il mondo dello sport, ma anche per lo sviluppo personale e la convivenza sociale: disciplina, dedizione e impegno, passione, resilienza, fair play, leadership. La mascherina per gli occhi per Assunta Legnante sarà progettata in vista delle competizioni per non vedenti di getto del peso e lancio del disco alle Paralimpiadi di Parigi 2024.



Assunta Legnante, originaria di Napoli, già atleta di livello mondiale, portabandiera italiana nella rassegna iridata di Osaka 2007, è pluricampionessa mondiale e paralimpica nel getto del peso e lancio del disco per non vedenti. A causa di un glaucoma congenito che la rende cieca, nel 2012 inizia la sua straordinaria carriera nell’atletica paralimpica che la porterà a dominare le sue specialità e a conquistare sei ori iridati, ripetuti record e prestigiosi podi culminati nel Collare d’oro per meriti sportivi, la più alta onorificenza per atleti nel nostro paese, ottenuto quattro volte



Elisa Molinarolo, originaria di Soave (VR), è olimpionica di salto con l’asta e unica italiana finalista mondiale nel salto con l’asta (Budapest 2023). Si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024. Oltre all'atletica, Elisa ha praticato basket freestyle ed è stata allenatrice di pattinaggio su ghiaccio e ginnastica. Nel 2022 è entrata a far parte delle Fiamme Oro.



Jenns Reynold Fernandez è cubano ma residente in Trentino da settembre 2023, tesserato per il Lagarina Crus Team. È specialista di corsa sui 60 metri (ove detiene la quinta miglior prestazione mondiale stagionale), 100 metri e 200 metri. Jenns è impegnato anche nel volontariato e partecipa attivamente ad incontri nelle scuole e con le associazioni del territorio per trasmettere i valori dello sport come collante di aggregazione e inclusione sociale, soprattutto per bambini e ragazzi.



Ayomide Folorunso, originaria del Sud-Ovest della Nigeria, è ostacolista con medaglia di bronzo ai campionati europei under 20 (Eskilstuna 2015), semifinalista olimpica dei 400 metri ostacoli e finalista olimpica staffetta 4x400 (Rio 2016), campionessa europea U23 (Amsterdam 2017), finalista mondiale 400 metri ostacoli (Budapest 2023). Si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024 nei 400 ostacoli e con la staffetta 4x400. Fa parte delle Forze dellì'Ordine e studia medicina all’Università di Parma ed è un’aspirante pediatra.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.