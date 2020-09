Di mare e di vento parole e musica in Certosa

Riprendono gli appuntamenti in Certosa dopo la pausa di ferragosto con le ultime due serate di "Storie di Suoni", recital di parole e musica a cura di Rimachèride alla scoperta notturna dei capolavori artistici del cimitero.



Si comincia venerdì 11 settembre ore 20.30 con “Di mare e di vento”. Un percorso sulle note della saudade tra fado, morna e choro. Come un diario di bordo che partendo dal Portogallo lambisce le coste dell'Africa e attraversando l'oceano giunge fino al Brasile. Un racconto liberamente ispirato agli scritti di Jorge Amado, Ferdinando Pessoa e alla letteratura lusofona. Storie di mare e di vento che raccontano del viaggio come metafora del passaggio estremo tra la vita e la morte.



Protagonisti il duo Saudades con la voce solista di Claudia Bidoli, alla chitarra Claudio Moro e la partecipazione dell'attore Alessandro Tampieri come voce narrante. Un omaggio a questo genere musicale considerato dall'Unesco patrimonio intangibile dell'umanità, nel centenario della nascita di Amalia Rodrigues, universalmente stimata come sua massima interprete.



Il calendario proseguirà venerdì 18 settembre ore 20.30 con “Radio in scena”, Uno spettacolo che porterà lo spettatore indietro nel tempo fino agli anni ’50, nel periodo d'oro delle trasmissioni radiofoniche. Protagonisti di questo revival Diletta Rocca e Matteo Mongiorgi, accompagnati da Erica Salbego nel molteplice ruolo di presentatore, musicista e rumorista. Testo e coordinamento alla regia di Luisa Vitali.



Gli appuntamenti nell’ambito del Bologna Estate 2020 si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza. L’iniziativa rientra come ogni anno nella campagna di sensibilizzazione per la valorizzazione del cimitero monumentale promossa da Museo Civico del Risorgimento, e Istituzione Bologna Musei, alla cui causa verranno devoluti 2 dei 10 euri del biglietto d’ingresso.



Prenotazione obbligatoria 338 9300148 | at.teatro@gmail.com

