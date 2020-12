Escursione: "Di qui passò Matilde"

Bombiana oggi è quasi appartata rispetto alle località vicine e neanche tanto popolosa, ma non sempre è stato così: l'area bombianese era un vero crocevia, sia stradale che politico visto che si trova al confine tra Bolognese, Modenese e Pistoiese.

Lo storico della montagna bolognese, Arturo Palmieri, racconta che la contessa Matilde e l' imperatore Enrico V non solo passarono di qui, ma addirittura si fermarono a Bombiana.

Lungo il percorso potremo vedere sul Monte Castello, dove del Castello Medioevale rimane solo un piccolo muretto in sasso, le più recenti e ben visibili trincee della seconda guerra mondiale sulla linea Gotica.

Un'escursione per scoprire un angolo di Appennino sconosciuto a tanti, ma ricco di storia e natura, aneddoti e curiosità.