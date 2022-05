"Diabolicissima": escursione da Porretta Terme a Pistoia in un solo giorno

Ecco la nostra escursione Diabolica all’ ennesima potenza! Da Porretta Terme a Pistoia in un unico giorno, 34 km per un percorso dedicato a pochi. Per chi ha gli scarponi consumati dai kilometri. Per chi ha voglia di mettersi alla prova e non ha paura della stanchezza. Per chi ama camminare su un antico percorso di pellegrini ma senza rinunciare ai dislivelli importanti. Per chi vuole provare a passare dai boschi d’ Appennino alle colline toscane tutto in solo percorso. Assicurazione infortuni compresa