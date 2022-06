Dialoghi: "Mediterraneo nero/oltre i confini"

Somenica 3 luglio ore 19:00 "Oltre i confini" con Sandro Mezzadra (Unibo) Federico Rahola (Unige) Lorenzo Pezzani (Goldsmiths, University of London).

Moderatore: Timothy Raeymaekers (Unibo)

Come possiamo superare il confine del Mediterraneo come dispositivo di morte, di preclusione e di sfollamento? Quali metodi abbiamo a disposizione? Quale politica, quale estetica ne costituiscono le fondamenta? Ne parliamo con tre esperti ed attivisti: Lorenzo Pezzani, che gestisce il progetto Border Forensics – attualmente in mostra alla Biennale di Venezia; Federico Rahola, autore di Underground Europe: lungo le rotte migranti; e Sandro Mezzadra, co-autore di Confini e frontiere: La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale e collaboratore di Mediterranea.





Prenotazioni: https://bit.ly/MN-confini