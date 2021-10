“Diamoci del tu”: un rapporto di lavoro si trasforma in qualcosa in più

Lei sa tutto di lui. Lui non sa assolutamente nulla di lei.

Un asettico rapporto di lavoro pluriennale diventa sorprendentemente una spassosa, arguta e scintillante relazione. Come un fiore sbocciato solo al momento giusto, la storia tra il burbero e scontroso datore di lavoro e la sua ineffabile collaboratrice ci offre lo spunto per una commedia deliziosa che cancella di colpo la ruggine di un lungo regime di incomunicabilità. Lui non ha mai voluto saperne nulla di lei, considerandola poco più di uno degli strumenti di cui si serve per il suo lavoro d’ufficio. Così, in una fredda sera di novembre, i due cominciano a confrontarsi per la prima volta senza la formalità dei ruoli, arrivando presto a rivelazioni sorprendenti, ma anche divertenti e commoventi. Alle volte l’amore, come il paradiso……può attendere, ma al momento opportuno sa sempre come coinvolgere il nostro cuore.

