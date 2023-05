Diari dell'alba: presentazione alla biblioteca malservisi

Presentazione



31 Maggio 2023 h 17:30

Biblioteca Lame Cesare Malservisi

Via Marco Polo 21/13 - Bologna



“DIARI DELL'ALBA

Bologna, l'Italia e gli Arcelli tra il 1919 e il 1945”



Una saga familiare sullo sfondo della Bologna tra le due guerre

Padre e figlio a confronto nel raccontare come la libertà dipenda sempre da noi



Ventura Edizioni



Con gli autori:

Leonida + Orione Lambri

e Daniele Ara

assessore alla scuola del Comune di Bologna



A fine presentazione, per festeggiare, alla Casa di Quartiere Casa Gialla

ci saranno crescentine e Bar aperto per l'aperitivo.



“Poi fu la volta della casa. Ci fu assegnato un appartamento nelle case degli Umili, così venivano chiamati quei grandi palazzoni posti all’estrema periferia e fabbricati per risanare il centro della città. Così ci trasferimmo di nuovo...”

“Un quadrato con cinque palazzoni, con due rampe di scale ognuno, tutto attorno una mura che li univa fra di loro e li separava dall’esterno, nel centro del cortile due grandi lavanderie con battocci per l’acqua e due grosse caldaie a legna. La portineria era formata da una palazzina, ai lati aveva due grandi cancelli che si aprivano in caso di bisogno, sempre nella palazzina nell’interno due scalette di una decina di gradini portavano alle botteghe, un lattaio e un bottegaio. Per entrare nel cortile si doveva passare attraverso un piccolo portico, che divideva gli uffici con la casa-abitazione di un fascista borioso, leccapiedi e spia del fiduciario della casa del fascio della zona.”



Dove un tempo sorgevano i palazzoni degli Umili, in cui viveva la famiglia Arcelli tra le due guerre mondiali, ora c'è la Biblioteca Malservisi: il luogo perfetto per presentare I diari dell’Alba di Leonida e Orione Lambri, ultimo lavoro della collana Etty di Ventura Edizioni, dedicata alla memorialistica storica.



Orione dettava e Leonida pigiava i tasti sulla tastiera del mac, chiedeva quello che non capiva e il babbo rispondeva o cercava in Rete, poi redigeva le note in corsivo che punteggiano la storia della Nonna.



Alba Arcelli il 27 luglio di quest'anno avrebbe compiuto cent'anni tondi e nei Diari racconta la sua vita tra le due guerre mondiali: contessa e figlia di un nobile decaduto, socialista renitente la tessera del fascio e protagonista di una saga familiare che assomiglia più a un naufragio.



È un'inviata speciale dal passato che ci mostra Bologna e l'Italia, la paura e la miseria, le purghe, le botte e gli stratagemmi antifascisti per farla franca, le bombe, i rastrellamenti e la vita da sfollati, la solidarietà, il coraggio e la bellezza cupa e misteriosa degli anni in cui si viveva con la porta aperta, l'attentato a Palazzo D'Accursio, l'8 settembre e la Liberazione.



Cent'anni dopo siamo sempre lì: terrorizzabili e sempre pronti a baciare gli stivaloni di turno, in cambio della carezza di una presunta sicurezza.

Il perimetro della nostra libertà dipende sempre da noi.



DIARIO DEI DIARI

Il racconto del libro, della tournée, del rapporto coi lettori, di quello che significa trasmettere la memoria, lo potete trovare sul blog “Famiglia Creativa” del quotidiano Today:

https://www.today.it/blog/famiglia-creativa/



La copertina è stata realizzata da Vanessa Zanzelli, la quarta da Luna Berenice Lambri.



PRE ORDER

Il volume è pre-ordinabile sul sito della casa editrice:

https://www.venturaedizioni.it/prodotto/diari-dellalba-bologna-litalia-e-gli-arcelli-dal-1919-al-1945/



