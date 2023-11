Die Fledermaus - Il pipistrello Johann Strauss

Meno di un anno dopo il crollo della borsa di Vienna (1873), la capitale asburgica esorcizza la crisi fra un giro di valzer e una coppa di champagne. Lo esorcizza con l’eros disinibito e disimpegnato, l’attimo che non si può cogliere, ma con il quale si può solo danzare. “Sopra i calici dai quali noi bevevamo la morte invisibile incrociava già le sue mani ossute.” ripete il barone Trotta nella Cripta dei Cappuccini di Roth: siamo alla vigilia della prima guerra mondiale, ma la frase non stonerebbe nel 1874 in cui viene scritta Die Fledermaus. Storia di tradimenti e corteggiamenti incrociati, maschere, burle di gioventù che attendono vendetta, una notte in prigione e una al festino del principe Orlofsky. Avvocati, borghesi, tenori, cameriere, ballerine, eccentrici aristocratici stranieri, carcerieri: tutti travolti nel turbine perfettamente organizzato di un gioco intellettuale e sensuale. E, ricordiamocelo, operetta non è un diminutivo, ma un vezzeggiativo, non va mai sottovalutata.