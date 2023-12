Die Fledermaus, a Bologna sulle note del valzer viennese uno spettacolo che racconta tradimenti, corteggiamenti e maschere

da 10 € per gli studenti universitari a 100 € per il settore 1 turno prime

Prezzo da 10 € per gli studenti universitari a 100 € per il settore 1 turno prime

Meno di un anno dopo il crollo della borsa di Vienna (1873), la capitale asburgica esorcizza la crisi fra un giro di valzer e una coppa di champagne. Lo esorcizza con l’eros disinibito e disimpegnato, l’attimo che non si può cogliere, ma con il quale si può solo danzare. Arriva a Bologna uno spettacolo all'insegna delle risate, intrighi e musica scatenata con un cast di talenti straordinari.

Die Fledermaus - Il Pipistrello di Johann Strauss

Sei imperdibili appuntamenti raccontano questa interessante storia in uno spettacolo che si terrà nelle giornate del 22, 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre al Teatro Comunale Nouveau (nuova sede del Teatro - Piazza della Costituzione, 4).

“Sopra i calici dai quali noi bevevamo la morte invisibile incrociava già le sue mani ossute” ripete il barone Trotta nella Cripta dei Cappuccini di Roth: siamo alla vigilia della Prima guerra mondiale, ma la frase non stonerebbe nel 1874 in cui viene scritta Die Fledermaus.

Una storia di tradimenti e corteggiamenti incrociati, maschere, burle di gioventù che attendono vendetta, una notte in prigione e una al festino del principe Orlofsky. Avvocati, borghesi, tenori, cameriere, ballerine, eccentrici aristocratici stranieri, carcerieri: tutti travolti nel turbine perfettamente organizzato di un gioco intellettuale e sensuale. E, ricordiamocelo, operetta non è un diminutivo, ma un vezzeggiativo, non va mai sottovalutata.

Direttore dello spettacolo Sasha Yankevych; Regia di Cesare Lievi; Orchestra del Teatro Comunale di Bologna CAST.

Interpreti:

Rosalinde interpretata da Desirèe Rancatore/Mihaela Marcu;

Gabriel Von Eisenstein - Mert Su?ngu?;

Oorlovfsky - Miriam Albano;

Alfred - Matteo Falcier/Francesco Castoro;

Adele - AnaÏs Mejías/Sara Fanin;

Dr. Falke - Birger Radde;

Dr. Blind - Salvatore Grigoli;

Ida - Francesca Micarelli;

Frosch - Vito.

Informazioni utili

Gli spettacoli (3 atti per un totale di 150 minuti) si terranno nei seguenti orari: 22, 27 e 28 dicembre ore 20.00; 23 e 29 dicembre ore 18.00; 30 dicembre ore 16.00. 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, ogni recita è preceduta da una conferenza introduttiva all’opera, aperta al pubblico a cura di Luca Baccolini.

