"Diffusa - come acqua che scorre": la mostra fotografica

Una rassegna fotografica immersa nella natura, a cura di Federico Borella, realizzata grazie al Comune di San Lazzaro. Una mostra fotografica Diffusa, proprio come si diffonde l’acqua, nelle aziende agrituristiche del territorio. Come acqua che scorre è il tema della prima rassegna di fotografia di San Lazzaro, che vedrà l’esposizione di 3 mostre fotografiche di Federico Borella, fotoreporter freelance nominato Photographer of the Year 2019 ai Sony Awards, e che vede i suoi reportage pubblicati da testate italiane ed internazionali tra cui Newsweek, Time Magazine, Cnn, Stern, National Geographic, Alpha Magazine, Aftenposten, Corriere della Sera, Quotidiano Nazionale, Panorama, Repubblica.

Tre reportage fotografici che raccontano le meraviglie ma anche i pericoli a cui va incontro l’ambiente, attraverso un unico filo conduttore: l’acqua. Acqua che muore a causa dell’inquinamento, ma anche acqua che custodisce antiche tradizioni, acqua come ultimo rifugio di maestosi squali a rischio estinzione.

Per accedere a tutti gli eventi in calendario sarà necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (green pass)

Il calendario degli appuntamenti:

- Martedì 7 settembre, ore 19.00, presso la Mediateca.

Presentazione della rassegna con una preview delle mostre alla presenza del curatore della mostra Federico Borella e dell’Assessore alla Cultura Juri Guidi.



- Venerdì 10 settembre, ore 19.30, presso l'agriturismo Podere San Giuliano - Via Galletta 3, San Lazzaro di Savena.

Inaugurazione della mostra Of water and people. Cine-Pic NIc: Pic Nic nel parco guardando cortometraggi a cura del Cinetruck di El Garaje Produzioni. Basta portarsi una bella coperta ed al cestino ci pensiamo noi. Cestino vegetariano o Cestino della scampagnata con diverse preparazioni salate e dolci, accompagnate da acqua al costo di 25€. Non c’è cinema senza pop-corn e frutta caramellata: pop corn biologici con la nostra granella e frutta biologica caramellata in stecco potranno essere acquistati durante la proiezione. Possibilità di prenotare la cena a la carta nella sede dell’esposizione delle opere. Sconto riservato ai fruitori della mostra per la prenotazione al ristorante.

Iscrizione obbligatoria.

- Sabato 11 settembre, ore 16.30, presso la Fattoria Belvedere - Via Piombarola 1/A Castel de Britti - San Lazzaro di Savena.

Workshop fotografico a cura di Federico Borella per bimbi e genitori, che potranno divertirsi insieme, fotografando gli animali nella splendida realtà della fattoria Belvedere. Gratuito e su prenotazione, numero massimo 15 famiglie.

Alle 18:30 inaugurazione e visita libera della mostra. Durante la giornata sarà possibile fruire di un aperi-cena presso l’Agriturismo al prezzo di 20€: Cous cous con le verdure crude dell’orto, frittatina alle erbe, biscottini salati, squaquerone con composta di zucchine e composta di cipolla 1 calice di vino. L’acqua sarà a disposizione per tutti.

Iscrizione obbligatoria

- Domenica 12 settembre, ore 18.30, presso l'Azienda Agricola Bonazza - Via Del Pozzo, 2 San Lazzaro di Savena.

Inaugurazione della mostra Shark Overfishing. Degustazione gratuita guidata dell’olio biologico con assaggi in bicchieri numerati per i diversi oli utilizzati e con le bottiglie celate. Si procede con una analisi olfattiva volta a comprendere i pregi o gli eventuali difetti poi si assaggia il gusto dell’olio per scoprire le particolarità dei sapori. Concerto Jazz di accompagnamento con Jimmy Villotti.

Sconto riservato ai fruitori della mostra per l’acquisto di olio biologico: 10% sul listino di vendita al pubblico.

Iscrizione obbligatoria.