"DiMondi Festival", quattro mesi di eventi culturali in Piazza Lucio Dalla (sotto la tettoia Nervi)

A dieci anni dalla scomparsa dello storico cantautore il legame tra Lucio Dalla e il Comune di Bologna si fa ancora piu? stretto con l'inaugurazione il 9 luglio di una piazza a lui dedicata, la prima in Italia, sotto lo spazio coperto della tettoia "Nervi". La piazza coperta, di quasi 6mila metri quadri, sarà la protagonista di eventi culturali che, a partire dal 9 luglio animeranno la Bolognina fino a fine ottobre, trasformandola in un luogo di aggregazione e socialita? nell'ambito di Bologna Estate 2022. Per ben quattro mesi il festival DiMondi, che in dialetto bolognese vuol dire "tanto", ci accompagnerà alla scoperta di un nuovo grande spazio pubblico orientato al futuro. Un incrocio e scambio tra mondi e culture.

Il programma della musica live:

La giornata di apertura prende il via alle 10 con l’intitolazione della piazza; a seguire tante attività gratuite curate dai partner di progetto. La giornata si conclude con il concerto di Eugenio Bennato alle ore 21.

09/07 Eugenio Bennato (IT)

13/07 Têtes De Bois (IT)

15/07 Leydis Mendez (Cuba)

16/07 Tamburellisti di Torrepaduli (IT)

22/07 Chocolate Remix (Argentina)

29/07 Grupo Compay Segundo (Cuba)

30/07 Maruja Limón (Spagna)

31/07 Bombino (Niger)

06/08 Mack (IT)

07/08 Tamikrest (Mali)

17/08 Lehmanns Brothers (Francia)

26/08 Dhoad Gypsies Of Rajasthan (India)

27/08 Kakawa (IT)

30/08 Orkestra Mendoza (USA)

01/09 Sergent Garcia (Spagna)

13/09 Modena City Ramblers (IT)

16/09 Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar (IT)

21/09 Bab L’Bluz (Marocco)

23/09 Fanfara Station (IT)

24/09 Afrodelic (Mali)

01/10 Ginevra di Marco (IT)