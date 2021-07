DISCESA AGLI INFERI Un attore entra in scena e inizia il racconto di un viaggio tra i gironi dell'Inferno, per dare voce e corpo ai grandi protagonisti della Divina Commedia: da Francesca da Rimini a Pier delle Vigne, da Ulisse al Conte Ugolino. Nell'anniversario della morte di Dante Alighieri, l'omaggio a uno dei padri della lingua e della cultura italiana, le cui parole risuonano ancora con grande forza, a 700 anni di distanza. Un percorso con l'attore e regista Alessandro Tampieri alla scoperta dei tesori della Certosa notturna, palcoscenico ideale per evocare le suggestioni dell'aldilà. Una sfida ad attraversare insieme la selva oscura - mai come oggi così attuale - per tornare a riveder le stelle. Quattro le date in programma: 2 e 30 luglio, 27 agosto e 10 settembre, ciascuna con doppia replica alle ore 20 e 21.30 Ritrovo mezz'ora prima dell'inizio all'ingresso principale, presso il cortile della Chiesa (lato parcheggi / Ospedale Maggiore) ingresso 10 euro, di cui 2 euro devoluti per la Certosa | prenotazione obbligatoria 338 9300148 | at.teatro@gmail.com a cura di Rimachèride | nell'ambito di BOLOGNA ESTATE 2021

