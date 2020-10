Disegniamo per casa gialla

Grazie alle migliaia di disegni che ci avete inviato potremo riprodurre una grandissima Casa Gialla sul Crescentone in Piazza Maggiore!



Sabato 17 ottobre regaleremo tutti disegni a chi sosterrà il progetto Casa Gialla con una donazione di almeno 5 euro, per creare una rete di solidarietà con cui potremo fare di Casa Gialla un luogo di Cura e di Vita in cui accogliere i bambini ammalati di tumore e le loro famiglie.



Ci sarà anche la possibilità di partecipare a giochi e spettacoli:

Giochi di equilibrio con gli amici di TRT Crew, amanti degli sport estremi

Alla scoperta dei 7 misteri di Bologna con Succede Solo a Bologna: https://www.succedesoloabologna.it/visita-guidata-per.../

Gli esilaranti spettacoli ricchi di esperimenti scientifici di Leo Scienza ( 12.00-13.00 e 14.00-16.00)

Dipingere con i pennelli più strani è possibile grazie ad Eldi (15.30 - 18.00)

La magia dei burattini (primo spettacolo alle 11 e secondo spettacolo alle 16)