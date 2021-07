Disintegrati – storia corale di immigrazione

Una serata di musica, performance e videoarte.



Quanto le condizioni di vita e di lavoro della prima generazione di immigrati determinano le esistenze anche dei loro figli nati in Italia? In che misura il sentirsi trattati continuamente come un’umanità di serie B può innescare nei figli, nelle cosiddette “seconde generazioni”, sentimenti di rabbia e di “disintegrazione”?Sulla scena 5 artisti di grande potenza: il musicista e videomaker Reda Zine; la poeta, performer, scrittrice Wissal Houbabi; gli attori Youssef El Ghada e Younes El Bouzari (Vincitori del Premio Scenario per Ustica 2017); e la videoartista Sara Pour, per creare un racconto collettivo in cui i toni e i linguaggi si mescolano, passando dall’ironia alla denuncia, dalla narrazione alla musica, dalle testimonianze alla videoarte.

