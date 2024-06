"Diva all’opera"

La grande diva di opera lirica Dea della Tresibonda sogna di esibirsi in un teatro all’italiana dell’Ottocento circondata da contesse, duchi e principi. La realtà è un po’ diversa e infatti ad accompagnarla non è un elegante pianista ma un grammofono a tromba di nome Edoardo. Tra sovrapposizioni di dischi e decelerazioni, medley delle più incredibili arie d’opera e grazie all’interazione con il pubblico si arriverà ad un sorprendente e catartico cambio di stile. Un progetto di residenza di clown musicale e teatro di strada adatto a tutte le età che gioca con i cliché dell’opera lirica toccando la delicatezza e la comicità dei desideri umani.



Valentina Musolino è artista poliedrica con una vasta gamma di esperienze, dal clown alla danza, dal canto lirico al teatro di strada. Fondatrice della compagnia “La Settimana Dopo” e cocreatrice della compagnia “Can Bagnato”, ha partecipato a numerosi spettacoli e festival in Italia e all’estero.



giovedì 6 – venerdì 7 giugno, ore 19



Biglietto giornaliero (comprensivo di tutti gli eventi a pagamento della giornata)



intero: 15 euro



under 30: 9 euro