"Divenir cagna": spettacolo di Teatrodanza

Spettacolo di teatrodanza, il cui intento principale è quello di analizzare la condizione della donna contemporanea tramite il linguaggio. Partendo dalla metamorfosi di Ecuba si è giunti fino alla costituzione del paradigma dell'insulto “cagna” arrivato dalla Grecia antica invariato fino a noi. L'analisi dai testi antichi, in cui questo paradigma di definisce, è approdata gradualmente verso ambiti contemporanei con l'analisi del testo dell'attivista e giornalista Itziar Ziga, “Diventare cagna”, che descrive il processo di riappropriazione dell'insulto concepito come arma e mezzo in possesso delle donne. Ne risulta un ritratto di dolore e sofferenza ma anche di grande determinazione che dall'antichità come un inno fa eco su di noi, donne e uomini della “modernità”.



La prenotazione è obbligatoria

Costo del biglietto 10 €



Mascherine e green pass sono obbligatori.

In caso di febbre superiore a 37.5°, raffreddore e/o tosse non è possibile presentarsi all'appuntamento.



Prenotazioni telefoniche e via mail:

teatrodei25@gmail.com - 340 9067746



Autobus 27/A- 11B- 55

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...