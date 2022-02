"Diverdeinverde" 2022

Diverdeinverde è la manifestazione che ogni anno apre alla visita i giardini privati, spesso nascosti e segreti di Bologna, e che quest’anno ritorna per l’ottava edizione dal 20 al 22 maggio 2022, con tanti parchi e in formato ampliato ad alcuni comuni della Città metropolitana.

Per i turisti, ma anche per i bolognesi stessi, è un’occasione speciale per visitare la città e i suoi dintorni in modo alternativo, scoprendola nei suoi aspetti più nascosti, intimi quasi, grazie all’ospitalità dei proprietari che con grande disponibilità accolgono i curiosi.

Si potranno visitare una sessantina di giardini, la maggior parte saranno nel centro storico di Bologna, permettendo di scoprire e di apprezzare gli aspetti più nascosti della città medievale. Vi saranno poi i parchi collinari, dal disegno formale all’inglese, i parchi contemporanei, progettati da paesaggisti o dagli stessi proprietari, quelli con installazioni di Land Art, e i grandi spazi di ville dei possidenti terrieri del passato.

Il denominatore comune di Diverdeinverde è la sorpresa, che coglie ed entusiasma i visitatori in una sorta di scoperta continua, quasi una caccia al tesoro alla ricerca del bello.

Programma:

Venerdì 20 maggio (dalle 15 alle 19); sabato 21 e domenica 22 maggio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Alcuni giardini saranno aperti con orario continuato e punti di ristoro, altri invece apriranno in alcune specifiche giornate. La gran parte dei giardini sarà raggiungibile a piedi o coi mezzi pubblici.

Programma dettagliato e apertura vendite biglietti da fine aprile. Tessera (nominale e valida per i tre giorni): € 15.

Si applicheranno le norme di contenimento della pandemia di gestione delle visite in vigore al momento.

A cura di Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con Silvia Cuttin.