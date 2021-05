Diverdeinverde: i più bei giardini privati che Bologna custodisce nel centro storico e in collina (e anche oltre!)

La settima edizione di Diverdeinverde va in scena da venerdì 21 a domenica 23 maggio 2021 e avrà qualcosa in più: si stringono le regole, ma si allargano i confini alla Città Metropolitana! Si torna all'amatissima manifestazione di primavera con le giuste attenzioni e cautele, che rendono tutto un po’ più complicato, ma anche con la convinzione e il desiderio di riuscire a regalare qualcosa di cui c’è molto bisogno e persino un po’ di nostalgia.

La manifestazione apre alla visita molti dei più bei giardini privati che Bologna custodisce nel centro storico, in collina e in altre zone del territorio comunale; da quest’anno, per la prima volta, si spinge anche in qualche parco dei comuni vicini, per quel fine settimana sempre un po’ magico in cui si va a caccia dei tesori verdi nascosti della città e dei dintorni

Diverdeinverde è sempre stata una vera festa per gli occhi e un’occasione unica per inebriarsi di piante, fiori, statue, vedute e scorci inediti della città e dei suoi dintorni. Non poteva mancare per due anni di seguito e, per questo, si è deciso di esserci, anche se con qualche limitazione e complicazione rispetto agli anni passati. I giardini sono di meno e a diversi, in considerazione delle dimensioni contenute o di altre caratteristiche, abbiamo preferito rinunciare per motivi di sicurezza. Insomma, chiediamo la vostra comprensione in caso di qualche disagio, la vostra benevolenza per quel po’ di audacia nel voler svolgere la manifestazione e la vostra collaborazione perché tutto funzioni e Diverdeinverde sia, come sempre, un esempio squisito di partecipazione, educazione, piacere di stare insieme (anche se un po’ a distanza, come è d’obbligo).

"A causa delle norme sanitarie in vigore, quest’anno l’organizzazione sarà necessariamente più complessa e siamo impegnati a far in modo che le visite ai giardini si possano effettuare in modo ordinato e in totale sicurezza. Oltre ad acquistare la tessera, sarà necessario prenotare la visita a ciascun giardino in un determinato slot orario. È certamente una complicazione, ma stiamo lavorando per proporre le soluzioni più facili da gestire. Dalla pubblicazione del programma, vi daremo qualche giorno per capire quali giardini desiderate visitare prioritariamente e in quali zone della città e dei dintorni preferite concentrare le visite. Tutto non si potrà vedere, vi chiederemo un po’ di comprensione. Si potranno effettuare le prenotazioni a partire dal 12 maggio attraverso una piattaforma online, Eventbrite, che abbiamo già utilizzato in passato per alcuni giardini. Per a Certosa, dal 10 maggio. PER PRENOTARE"

Come accedere: la tessera

La tessera di accesso (nominale e personale, valida nei tre giorni) potrà essere acquistata sia online dal nostro sito a partire dal 12 maggio (si riceverà un voucher con cui ritirare la propria tessera) sia di persona agli indirizzi indicati. Il costo della tessera è di € 15, i bambini sotto i 13 anni non pagano.

La novità principale della settima edizione è un ampliamento dei confini della manifestazione, che uscirà dal Comune di Bologna per aprire anche alcuni parchi particolarmente affascinanti in comuni limitrofi, a San Lazzaro di Savena, Castenaso, Zola Predosa e Casalecchio di Reno. C’è così tanto ancora da scoprire nella nostra Città Metropolitana!

Come sempre, però, ci sarà qualche sorpresa anche a Bologna, e anche se il numero di spazi che apriremo non potrà raggiungere il numero dell’ultima volta, per ragionevoli cautele e norme da seguire, siamo certi di potervi offrire un intermezzo piacevole in questo lungo periodo così difficile. Anche solo poter tornare nei giardini che già conosciamo, del resto, è per tutti noi, in questo momento, un desiderio esaudito.

I proprietari dei giardini, che ringraziamo di cuore, sono stati con noi, dimostrando ancora una volta grande generosità e sensibilità. E i loro giardini, ne siamo sicuri, saranno più belli che mai. Un ringraziamento speciale va anche agli enti, alle aziende, alle associazioni e ai tanti amici che ci hanno dato in vari modi una mano per preparare e realizzare, anche quest’anno, in particolare quest’anno, la manifestazione. Come è mirabilmente avvenuto in tutte le passate edizioni, preghiamo i visitatori di entrare in punta di piedi in questi luoghi privati che si aprono con tanto garbo alla visita e di muoversi secondo le regole di comportamento a cui dobbiamo tutti rigorosamente attenerci per lasciare alle spalle questo lungo e difficile periodo.

La manifestazione

Dal 2014, ogni anno nel penultimo fine settimana di maggio, Bologna offre la possibilità di scoprire una Bologna verde, spesso nascosta o segreta nel centro storico, oltre ai parchi della pedecollina e della vicina pianura. Per i bolognesi, i turisti, tutti gli appassionati di natura, piante, giardini è anche un’opportunità per scoprire la città con una prospettiva diversa, avventurarsi al di fuori dei normali percorsi, godere di angoli e panorami sorprendenti, ammirare grandi esemplari arborei, tante specie diverse di piante, belle fioriture nel momento di massimo splendore, apprezzare il disegno storico o più moderno di tanti spazi verdi.

Diverdeinverde Off

Dove fioriscono i glicini: nel corso di quattro primavere abbiamo attuato la mappatura condivisa delle più belle piante di glicine di Bologna e della Città Metropolitana. Abbiamo ricevuto le vostre segnalazioni (info) e tante foto che sono state pubblicate in un album della pagina Facebook. Seguendo la mappa, è possibile scegliere in autonomia il proprio percorso fiorito.

Chi desidera informazioni può scriverci a diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it. Benvenuto sarà chi volesse proporre il suo giardino o segnalarne altri, per il 2022 o per gli anni successivi.

