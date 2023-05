"Diverdeinverde": caccia aperta ai giardini privati della città più belli

Due giorni per scoprire che Bologna è un giardino: sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, torna Diverdeinverde, la manifestazione organizzata da Fondazione Villa Ghigi, che apre al pubblico i portoni e i cancelli di numerosi giardini privati della città. Si tratta di un’occasione unica per scoprire il verde segreto e nascosto che nel 2023 sarà particolarmente legato ai tratti portici che hanno di recente ottenuto la tutela del patrimonio Unesco. Questa nona edizione coincide infatti con l'anteprima del Festival dei Portici organizzato dal Comune di Bologna.

Anche quest'anno la Fondazione Zucchelli metterà a disposizione, come quartiere generale della rassegna, Zu.Art giardino delle arti, uno spazio verde di circa 450 metri quadri che, tra alberi di melograno e piante di glicine, nella stagione estiva ospita esposizioni, concerti ed eventi in cui la musica incrocia le arti plastiche o pittoriche. Il punto ristoro sarà curato da Polpette e Crescentine, che offrirà ai visitatori la vera cucina emiliano romagnola, fatta di materie prime e passione genuina. Sarà riproposta, inoltre, la cornice floreale realizzata dal Garden Club Bologna per chi vorrà farsi ritrarre al suo interno con scatti fotografici. Orari: 9.30-19.30. Ingresso con tessera nominale acquistabile a breve e che permette l'ingresso a tutti i giardini nei due giorni della manifestazione, e agli eventi in anteprima. Gratuito per i bambini sotto i 13 anni.

