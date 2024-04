"Diverdeinverde". Due giorni per scoprire che Bologna è un giardino

Ogni anno, in maggio, Bologna apre alla visita i portoni e i cancelli di numerosi giardini privati. Il 25 e 26 maggio 2024 sarà un’occasione unica per scoprire il verde segreto e nascosto e per vedere la città da una diversa prospettiva. Giunto alla 10a edizione, offrirà la possibilità di visita a circa una trentina di giardini privati.

Diverdeinverde è l’occasione imperdibile per visitare i giardini nascosti, se non addirittura segreti, del centro storico di Bologna. Per i bolognesi, i turisti, tutti gli appassionati di natura, piante, giardini è anche un’opportunità per scoprire la città con una prospettiva diversa, avventurarsi al di fuori dei normali percorsi, godere di angoli e panorami sorprendenti, ammirare grandi esemplari arborei, tante specie diverse di piante, belle fioriture nel momento di massimo splendore, apprezzare il disegno storico o più moderno di tanti spazi verdi.