"Divergenti Festival", il festival internazionale del cinema trans dal 2 al 4 dicembre 2021

Torna a Bologna da giovedì 2 a sabato 4 dicembre 2021, Divergenti l’unico festival cinematografico in Italia, e uno dei pochi in tutto il mondo, interamente dedicato alla narrazione e rappresentazione dell’esperienza trans, che per la sua undicesima edizione si svolgerà in presenza negli spazi della Cineteca di Bologna e online sulla piattaforma Docacasa.it.

Il festival, organizzato dal M.I.T. - Movimento Identità Trans, con la direzione artistica di Nicole De Leo e Porpora Marcasciano, seleziona e propone il meglio della cinematografia internazionale dedicata all’immaginario trans, con l’ambizione di offrire uno spaccato dell’identità trans in continuo mutamento, sfidando gli stereotipi negativi e stimolando il superamento dei pregiudizi e delle paure.

Come per le edizioni precedenti, anche quella del 2021 avrà un focus che l’organizzazione del festival insieme al MIT decide in base a quelli che sono i temi e le questioni problematiche del momento. Il particolare clima politico che si è creato intorno DDL Zan, il dibattito, spesso molto acceso, che su esso si è innestato ha spinto la comunità trans italiana a interrogarsi sullo stato delle cose.

“L’Identità di Genere che nel DDL rimanda direttamente alla questione trans è stata e resta la questione spinosa. Il confronto scontro con fondamentalisti, conservatori e una parte del femminismo essenzialista hanno riportato alla luce questioni riguardanti il genere, ma non solo, che si pensava superate.” dichiara Porpora Marcasciano “Divergenti 2021 metterà al centro la riflessione e l’elaborazione del mondo Trans e quindi dei soggetti protagonisti che nel dibattito non sono stati assolutamente considerati.”

Nell’arco delle tre giornate, dal programma delle proiezioni con annesse presentazioni e incontri con gli autori, ai seminari o tavole rotonde fino agli interventi performativi, tutto riporterà la parola, quindi la narrazione, in una corretta costruzione di senso Trans.

Per la sua undicesima edizione, Divergenti proporrà al pubblico una quindicina di opere, tra documentari e fiction, raccolte nel consueto Concorso Internazionale, che saranno valutate da una giuria tecnica formata da esperti e critici di cinema internazionali e nostrani, chiamata ad assegnare il Premio al Miglior Film in concorso, del valore di 1000 euro.

Novità assoluta di questa edizione, il festival entrerà nelle carceri italiane dove spesso la situazione delle persone trans detenute è drammatica, essendo sistematicamente ignorati i loro diritti. Grazie alla collaborazione con il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, una selezione di film di Divergenti sarà proiettata in alcune carceri italiane, che ospitano strutture dedicate alle persone trans.

L’XI edizione di Divergenti è ideata e organizzata da

MIT - Movimento Identità Trans con il contributo di Regione Emilia-Romagna,

In collaborazione con: Cineteca di Bologna, Ambasciata Argentina in Italia, DER- Documentaristi Emilia-Romagna, Archivio OUT-TAKES dell’Associazione CESD, StickerMule, Lovers Film Festival, Divine Queer Festival, USN|expo Sardinia Queer Short Film Festival.

Evento realizzato nell'ambito del Patto di collaborazione generale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI nella città di Bologna.