“Diversi ma uguali: il segno che ti dono”: laboratorio gratuito per bambini

Laboratorio gratuito per bambini.

Domenica 9 ottobre dalle ore 15:30 alle 17:00 in occasione di F@mu, Giornata Nazionale delle famiglie al Museo, il MAGI’900 invita i BAMBINI dai 5 ai 10 anni a partecipare al Laboratorio gratuito dedicato all’artista GIUSEPPE CAPOGROSSI che proprio il 9 ottobre 1972 ci lasciava.



Con i bambini osserveremo il dipinto di Capogrossi presente in collezione permanente (Superficie CP 270, del 1955), il segno misterioso che abita lo spazio e che, moltiplicandosi, crea una composizione astratta e colorata, dinamica e rumorosa.

In laboratorio ogni partecipante inventerà un segno misterioso che abita lo spazio e si moltiplica. Modificando i colori, l’orientamento, la disposizione nello spazio e la dimensione, darà vita a composizioni sempre differenti. I bambini produrranno piccole opere da donare ai loro cari come messaggi allegri e segreti.



Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria



info@magi900.com