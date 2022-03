Diversity festival - arte e cultura per le diversità

Quando Dal 19/03/2022 al 21/03/2022 CALENDARIO FESTIVAL: 🟡 Sabato 19 marzo 09.30 - 13:30 👉 LABORATORIO DI DANZA "Yes, I am a witch" a cura di Micce presso Sala Pier Paolo Pasolini, Piazza Amendola 1 Obiettivo del laboratorio è il riconoscimento della propria identità di donne e del comune arricchimento nel confronto di provenienze da contesti e da storie diverse. Prosegue domenica mattina. 11:00 - 16:00 👉 WORKSHOP "Intersezionalità e Diversity&Inclusion" Con Blaq IT, Mondo Donna, Formattiva. Laboratorio interattivo dedicato ad operatori, attivisti, volontari nel campo delle discriminazioni con l’obiettivo di progettare insieme soluzioni che favoriscano la D&I. I partecipanti si confronteranno con Michelle Rivera, esperta di Intercultura; Fred Kuwornu, regista ed esperto di Equity nei Media e Veronica Pastorino, Ph.D. Candidate Università di Bologna. 20:30-22:30 SPETTACOLI ARTISTICI 👉 PERFORMANCE DI DANZA "Hor Thani - Second zone citizen" Assolo a cura di Saïd Ait Elmoumen 👉SPETTACOLO TEATRALE di Cantieri Meticci "Cronache dalla frontiera" di e con Pietro Floridia e Sara Pour Vedremo come l'arte e la cultura possono dare spazio e forma alla diversità e all'inclusione. Per sentire la diversità come valore, la diversità come positività, in un incontro olistico che è più della somma delle specificità individuali. 🔵 Domenica 20 marzo 09.30 - 13:30 👉LABORATORIO DI DANZA "Yes, I am a witch" a cura di Micce presso Sala Pier Paolo Pasolini, Piazza Amendola 1 🟣Lunedì 21 marzo 16.30 - 18:00 👉 PRESENTAZIONE DEL LIBRO "La tata Marrone" di Edwige Guiebre presso Sala Pier Paolo Pasolini, Piazza Amendola 1 Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle bambine perché la lotta contro le discriminazioni va affrontata fin da piccoli e piccole, seguiranno altre letture inclusive. Per prenotazioni e info per la partecipazione ai singoli eventi del Festival: 📧 info@statusequo.com ☎️ 340/4238345 - 333/8258615

Prezzo Gratis