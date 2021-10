"Divina": la Commedia di Dante attraverso 7 composizioni e 7 tableaux vivants

La Divina Commedia di Dante Alighieri come non l'abbiamo mai letta, vista, ascoltata. Nella serata del 1°novembre Istantanea (associazione di musicisti e compositori bolognesi) per la rassegna “Caustico Lunare” porta al Mercato Sonato una produzione inedita.

Si chiama “Divina” ed è la Commedia attraverso sette composizioni e sette tableaux vivants che rappresentano le visioni “umane” dell’autore Marco Mangani. Un viaggio allegorico narrato attraverso la multimedialità dei linguaggi. Una creazione video-musicale del collettivo Istantanea che rivive la Commedia attraverso il suo insegnamento anagogico (i suoi valori e verità trascendenti). Una rilettura metalinguistica e contemporanea ispirata dagli indizi alchemici e spirituali che compaiono lungo il viaggio dantesco.

Daniele D’Alessandro, clarinetto

Pietro Fabris, violino

Massimo Ghetti, flauto

Gioia Gurioli, voce

Alma Napolitano, violino

Antonio Macaretti, fisarmonica

Marco Mangani, voce

Enrico Mignani, violoncello

Alfonso Santimone, elettronica

Simone Sferruzza, percussioni

Dimitri Sillato, sintetizzatore

Denis Zardi, pianoforte

Associazione Istantanea. Istantanea nasce nel 2018 dalla passione di un gruppo di musicisti e compositori per la musica contemporanea e di ricerca. L’ensemble si dedica ad una profonda indagine dei linguaggi artistici, favorendo un'attenta comunicazione tra musica scritta, improvvisata ed elettronica, arti visive e coreutiche. L’anima di Istantanea risiede nella produzione di repertorio originale, nutrito dalla collaborazione tra compositori e artisti provenienti da diverse estrazioni, dalla musica classica e contemporanea, al jazz, all’improvvisazione radicale, con l’intento di creare veri e propri percorsi trasversali all’interno del panorama artistico attuale.

