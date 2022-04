Live Show: Dj Gruff + Barresi

Sabato 9 aprile Dj Gruff feat Antonino Barresi live al Mercato Sonato.

Dopo il progetto “I Migliori Pensieri”, il progetto discografico corale, ideato da DJ Gruff e Dario Fichera, che coinvolge più di 200 artisti tra musicisti, cantanti, attori, rappers e writers, uniti con lo scopo di sostenere Emergency attraverso una raccolta fondi a favore di chi sta operando contro il COVID-19, esce il quarto brano di questo progetto: MAY DAY. La situazione è emergenziale e il mondo lancia un mayday.

May Day è strutturato in tre parti: May Day parte 1 – May Day parte 2 – May Day parte 3 e ognuna delle tracce vanta un lungo schieramento di professionisti e fuoriclasse della musica italiana come: Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Gianluca Petrella e Davide Shorty. DJ Gruff tiene le fila del brano tra basi, scratch e un arrangiamento che osa molto in cui appare anche Antonino Barresi con flauto, bouzouki e ciaramella. In questo concerto si uniranno DJ Gruff e Antonino Barresi in una collaborazione sonora unica e coinvolgente, particolare e travolgente.