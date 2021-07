“Per Lucio”, il documentario dedicato a Lucio Dalla per tre giorni al cinema

“Per Lucio”: il film-documentario di Pietro Marcello il 5, 6, 7 luglio 2021 nelle sale The Space Cinema e sugli schermi del cinema Odeon di Bologna.

In tutte le sale del circuito sarà proiettato il viaggio biografico del cantautore bolognese, Lucio Dalla Presentato alla 71a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, “Per Lucio”, documentario dedicato a Lucio Dalla, arriva nei The Space Cinema per tre giorni: 5, 6 e 7 luglio.

Un viaggio visivo e sonoro attraverso le testimonianze del fidato manager Umberto Righi (detto Tobia) e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga. In questo docu-film, il regista Pietro Marcello non si limita ad assemblare dichiarazioni e interviste ma riporta alla luce le numerose vite dell’eclettico e originale cantautore bolognese, cercando di far conoscere da vicino uno degli artisti più amati e apprezzati in Italia.

Dal faticoso esordio al successo, fino alla fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi, il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un’opera che attinge da un’ampia quantità di materiale documentaristico, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso Dalla. Tra le liriche e le musiche, viene dipinto lo scenario che vive l’Italia nel pieno boom economico tra i tragici eventi della fine degli anni ’70.

Frutto di una maturazione durata oltre dieci anni che ha portato alla costruzione di un ritratto di Lucio Dalla e della nostra storia contemporanea attraverso preziose immagini d’archivio – a cui ha contribuito anche Home Movies – e il racconto amorevole e irriverente di Tobia Righi e Stefano Bonaga, rispettivamente manager inseparabile e amico d’infanzia del cantautore. “Le canzoni di Lucio Dalla sono visionarie e altamente cinematografiche” – ha detto Pietro Marcello presentando il film – “E spero che oltre a lui si possa ricordare anche la grandezza di Roversi, figura immensa e, purtroppo, poco conosciuta”.

Accanto a Dalla affiora infatti prezioso e determinante Roberto Roversi, partigiano, poeta, scrittore, giornalista e paroliere di alcuni tra i

brani più belli di Dalla. Due vite molto diverse, le loro, rese immortali da canzoni figlie del loro tempo che hanno saputo attraversarlo con grande potenza e attualità.

