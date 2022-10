Dodi Battaglia in tour a Bologna: Piazza Maggiore tutta sua nel giorno di San Petronio

Martedì 4 ottobre (giorno di San Petronio) grande concerto di Dodi Battaglia, nella sua Bologna in Piazza Maggiore con ingresso libero, per la data di chiusura del trionfale “Inno alla Musica Tour 2022” che lo ha visto protagonista in molte città italiane. Chi è Dodi Battaglia? Polistrumentista, interprete, compositore, arrangiatore, paroliere. In più di cinquant'anni di carriera artistica ho cercato di sviluppare un mio personale sound, sempre attendo alle influenze del panorama musicale italiano ed estero.

"Con la mia musica ho cercato di raccontare cosa accade nel mondo che mi circonda, ho vestito di suoni le parole di molti autori ed ho cercato di stabilire un contatto diretto con il mio pubblico basato sul feeling che sa creare uno strumento così espressivo e potente come la chitarra".