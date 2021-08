Dog parade: il 5 settembre 2021 terza edizione dell'evento di beneficenza

I volontari dell’Associazione Fuori le zampe Odv del Canile a Calderara di Reno ti invitano alla terza edizione della DOG PARADE domenica 5 settembre 2021 al Parco Cevenini in via Biancolelli 41 a Borgo Panigale dalle ore 15.00 alle 20.00.



Partecipa anche tu con il tuo amico a quattro zampe alla sfilata e potrai vincere uno dei nostri fantastici premi!!



Oltre alla sfilata ci sarà il concorso fotografico, il mercatino, un aperitivo e tanto divertimento!



Porta con te il tuo peloso e non dimenticare di invitare chi vuoi!



Il nostro motto è: più siamo e più ci divertiamo...alla Dog parade vi aspettiamo!



L'ingresso è gratuito.

