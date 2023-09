"Dog parade" torna la sfilata canina a Bologna

Quinta edizione della sfilata canina organizzata dai volontari dell’associazione Fuori le zampe ODV del Canile a Calderara di Reno.

Si può partecipare con il proprio amico a quattro zampe alla sfilata e si potrà vincere uno dei fantastici premi in palio. Oltre alla sfilata saranno presenti alcuni degli ospiti del canile in cerca di casa. Ci saranno inoltre il mercatino dell’Associazione con tanti gadget realizzati a mano dai volontari, i calendari 2024 , magliette e zaini firmati fuorilezampe!



Potrai inoltre il contest della miglior foto o al richiestissimo gioco del tappo



Sarà presente anche il truccabimbi: divertimento assicurato per tutti, anche per i più piccini



Ed ovviamente ci sarà cibo, bere e tantissimo divertimento



L'ingresso all'evento è GRATUITO.

TUTTO il ricavato sarà devoluto ai fuorizampini del canile di Calderara di Reno.



PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA OFFERTA MINIMA 5 EURO.



Tramite questo link potrai effettuare la pre-registrazione alla sfilata!

https://docs.google.com/forms/d/1jeOEZ3vYISDW_fvkrpB2gnHp_zLhGzOsdJ1jvBPxBUI/edit?fbclid=IwAR2VG5bsKJe1Y2dO_uwmJPXNoHT9ABNkQ-owZ_kwWW05bjLwqnV3OhnSlyk

Altrimenti potrai iscriverti in loco



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

dalle 15:00: Apertura Porte

15:00-16:00: Registrazione dei partecipanti

16:00-17:00: Sfilata Canina

17:00-17:30: Premiazione Sfilata

17:30-20:00: Aperitivo



PREMI DELLA SFILATA

- Primo posto: Gioiello offerto da oreficeria di Rossi Giampaolo

- Secondo posto: Toelettatura offerta da Dogstyle

- Terzo posto: Buono offerto da BeautyQue





Vieni a sostenerci! Noi e i nostri fuorizampini ti aspettiamo!