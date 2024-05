Gran premio della Repubblica e festa per tutta la famiglia all'Ippodromo

In occasione della giornata festiva di domenica 2 giugno all’ippodromo di Bologna andrà in scena il Gran Premio della Repubblica, storica sfida sulla distanza del miglio che dal 1948 ad oggi ha “incoronato” celebri campioni. Durante il pomeriggio, con prologo previsto alle ore 16.00, si disputerà anche il Premio Sandra Pellegrino, sottoclou della giornata, e la seconda prova del Challenge Roberto Andreghetti, trofeo dedicato alla memoria del grande driver romagnolo che vedrà in pista alcuni dei migliori guidatori del panorama nazionale. Protagonista della giornata sarà anche la solidarietà con gli amatori del trotto che si sfideranno in una prova abbinata al “Trofeo Gentlemen 4 Life 2024”, circuito di beneficenza che quest’anno destinerà i fondi raccolti alla Casa delle Donne per non subire violenza – Bologna. Lo spettacolo non sarà solamente in pista ma anche nel parterre, dove dalle ore 16.00, lo staff di Mariù Animazione proporrà il format “Giochiamo Insieme” con animazioni, giochi tradizionali in legno e spettacoli che coinvolgeranno il pubblico, in particolare famiglie e bambini. A bordo pista saranno presenti anche i pony del Bologna Equestrian Center per il Battesimo della Sella. Istruttori qualificati proporranno giri in sella ai pony (attività con posti limitati con prenotazione in ippodromo, inizio ore 16:00 – fine attività ore 17:30 - età minima 3 anni). Durante tutto il pomeriggio di corse sarà possibile visitare le scuderie a bordo del caratteristico Hippotram e dalle 17.00 alle 18.30 i bambini, a partire dai 5 anni, potranno cimentarsi anche in prove di Kung Fu, proposte dal maestro Andrea Corticelli della Bagua Martial Academy di Bologna. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita. N.B. In caso di maltempo le attività che si svolgono all’aperto saranno annullate. Maggiori informazioni sul sito ippodromobologna.it