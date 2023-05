“Farfalle e cavalli” all’ippodromo

Domenica sette maggio all’ippodromo di Bologna lo spettacolo non sarà solamente in pista con le otto corse in programma, ma anche nel parterre con le numerose iniziative dedicate alle famiglie che potranno trascorrere un pomeriggio di sport e divertimento nelle ampie aree e nel verde dell’Arcoveggio. Il ricco programma di eventi collaterali, proposto da HippoGroup Cesenate, prevederà per la giornata festiva a partire dalle ore 15.00: laboratori creativi a tema farfalle e cavalli, attività dedicata ai più piccoli che potranno realizzare elaborati ispirati alle corse al trotto abbinati ai colori della primavera; prove in sella ai pony a cura dello staff del G.e.s.e. (Gruppo Emiliano Sport Equestri) e sarà inoltre possibile visitare le scuderie a bordo dell’HippoTram. Nel corso del pomeriggio sarà presente anche una delegazione della società Volley Team Bologna, importante realtà locale recentemente premiata dal Comune di Bologna per la vittoria della Coppa Italia di Serie B1 Femminile, per un gemellaggio tra ippica e volley. Gli esponenti della rinomata società bolognese presenti all’ippodromo condivideranno con il pubblico del trotter felsineo i valori che contraddistinguono lo sport ed in particolare la pallavolo e proporranno, per i bambini, prove di mini-volley.

Le animazioni, l’ingresso e il parcheggio sono gratuiti.

INGRESSI: Via dell’Arcoveggio 37 e Via di Corticella 102.

Il programma dettagliato della giornata: ALL’IPPODROMO ARCOVEGGIO- DOMENICA 7 MAGGIO DALLE 15:00 -attività gratuite- Ø TRE LABORATORI ISPIRATI ALLA PRIMAVERA E ALLA BELLEZZA DEI CAVALLI IN CORSA! Attività: dipingere un quadretto di un cavallo al trotto circondato da meravigliose farfalle Materiali: Gessetti – calamita da dipingere sul tema: farfalle, api, fiori candele di cera e fiori. A cura di Didattica Delle Arti Ø PROVE PONY GRATUITE NELL’AREA TONDINO DALLE 15:00 ALLE 17:00 a cura di G.e.s.e. Pony Club (posti limitati prenotazioni dalle 14:30 in ippodromo) Ø HIPPOTRAM, IL TRENINO PER IL TOUR ALLE SCUDERIE DALLE 15:00 ALLE 18:00 Ø PROVE SPORTIVE e ATTIVITA’ “CONDIVIDIAMO INSIEME I VALORI DELLO SPORT” DALLE 15 ALLE 17 a cura del Volley Team Bologna