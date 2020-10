Domenica in Appennino: tutti i colori del Corno

Un grande classico delle escursioni sull' Appennino Bolognese, alla scoperta della più alta cima della provincia di Bologna vestita con i colori dell' autunno. Una tavolozza con tutte le sfumature del rosso, dell' oro in una scenografia che riempie gli occhi.

Sarà un giro sui crinali che ci regalerà grandi panorami e sconfinati orizzonti, ma non mancheranno racconti e leggende su un lago, dove Emilia e Toscana si incontrano e sono divise solo da antichi ceppi di confine.

