"Domenica al Museo. E poi ci sono i fiori". Visita animata al Museo Morandi

Domenica 22 gennaion una visita animata al Museo Morandi per bambini e ragazzi da 5 a 11 anni per conoscere la vita e le opere del pittore, in particolare i quadri dedicati ai fiori della collezione Antonio e Matilde Catanese. In laboratorio sperimenteremo attraverso diverse tecniche realizzando piccoli quadretti floreali.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mamboedu@comune.bologna.it entro le h 13 del venerdì precedente.

Ingresso: € 7,00 a partecipante