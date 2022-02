Domenica al Comunale stagione 2022

Le domeniche da febbraio a maggio il Teatro Comunale di Bologna torna ad aprirsi alla città con una rassegna di concerti ed eventi speciali, per dare l’opportunità a cittadini e turisti di vivere il Teatro la domenica mattina.

La programmazione comprende appuntamenti dedicati alle famiglie con concerti e spettacoli per grandi e piccini, eventi speciali in particolari ricorrenze o momenti della stagione, oltre a “Music Garden”, un progetto su scala regionale che coinvolge le principali istituzioni di formazione musicale con lo scopo di valorizzare i migliori talenti tra i giovani musicisti che vengono da tutto il mondo a perfezionarsi in Emilia Romagna, in particolare coinvolgendo gli allievi della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale.

Programma:

20 febbraio 2022 | Foyer Respighi

Arie d’Opera italiane

Cantanti della Scuola dell’Opera del TCBO

Musiche di Rossini | Verdi | Donizetti



6 marzo 2022 | Foyer Respighi

Musica vocale Tedesca

Cantanti della Scuola dell’Opera del TCBO

Musiche di Korngold | Mahler | Mozart | Strauss | Wolff



27 marzo 2022 | Foyer Respighi

Musica vocale Francese

Cantanti della Scuola dell’Opera del TCBO

Musiche di Hahn | Ibert | Satie | Bizet



10 aprile 2022 | Foyer Respighi

Concerto di Pasqua

Alhambra Superchi, direttrice

Coro Voci Bianche e Coro Giovanile del TCBO



24 aprile 2022 | Foyer Respighi

Il belcanto italiano

Cantanti della Scuola dell’Opera del TCBO

Musiche di Rossini | Bellini | Donizetti



8 maggio 2022 | Foyer Rossini

Mozart: recitar cantando

Cantanti della Scuola dell’Opera del TCBO

Musiche di Mozart