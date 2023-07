Domeniche ciclabili, il 9 luglio il “Tre Laghi Bike Day”

Il terzo appuntamento delle domeniche ciclabili porta al fresco in alta quota. Un anello spettacolare di 33 km alla scoperta dell’Appennino incontaminato nel territorio di Castiglione dei Pepoli, Camugnano e Castel di Casio.

I protagonisti indiscussi del percorso sono i tre laghi di Santa Maria, Brasimone e Suviana, e il loro bellissimo contrasto con i campi coltivati, i boschi e il cielo dell’Appennino.

Il 9 luglio si parte proprio da Santa Maria, alle ore 9, dove un ampio parcheggio e l’area bike accoglierà i partecipanti, con l’area pic-nic e i servizi offerti dallo Chalet Santa Maria. Rientro previsto per le 12.30, dove ad attendere i ciclisti ci saranno stand gastronomici, servizi igienici e parco giochi per bambini. Iscrizione gratuita e possibilità di noleggiare ebike al costo di 30 euro: per chi noleggia l’ebike la navetta da Bologna è in omaggio.

Per info, iscrizioni e noleggio

Le domeniche ciclabili sono una manifestazione ciclistica non competitiva aperta a tutti, pensata per promuovere il territorio metropolitano di Bologna e la sua riscoperta in chiave di lentezza e sostenibilità. Per questioni di sicurezza, si svolgeranno su strade chiuse al traffico.

L'iniziativa è promossa da Territorio Turistico Bologna-Modena, Città metropolitana e Comune di Bologna in collaborazione con eXtraBO e Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.