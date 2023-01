Le "Domeniche in famiglia" a Palazzo Fava

Inaugurano domenica 15 gennaio le “Domeniche in famiglia”, le visite guidate a cura dei Servizi Educativi di Genus Bononiae alla mostra “Fattori. L’umanità tradotta in pittura” in programma a Palazzo Fava (via Manzoni, 2) fino al prossimo 1° maggio.

Ogni seconda domenica del mese (prossimi appuntamenti 12 febbraio, 12 marzo e 10 aprile) alle ore 10.00

appuntamento al Palazzo delle Esposizioni del circuito museale di Genus per le visite animate dedicate alle

famiglie e ai più piccoli (fino a 5 anni) alla scoperta di “Natura, rumori e colori” nella pittura di Giovanni

Fattori, attraverso gli oltre 70 dipinti che compongono il percorso espositivo.

Un percorso di visita divertente e pensato per accendere la curiosità dei piccoli visitatori, alla scoperta della

natura rappresentata nei dipinti, tra le marine e i paesaggi di Castiglioncello e della Maremma, dei suoi colori

ma pure dei “rumori” evocati dai quadri, dalsuono della brezza allo scalpiccio dei cavalli e delle carrozze sugli

acciottolati.

La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 051 19936343 (dal lunedì al venerdì, ore 9 -13) o inviando

una mail a esposizioni@genusbononiae.it. Il costo è di 17€ per 1 adulto con 1 bambino (€ 7attività + €10

ingresso ridotto alla mostra).