"Don Camillo e Peppone" in scena al Teatro Dehon

Dal 25 al 26 maggio 2024 sul palco del Teatro Dehon la Compagnia La Raganella presenta lo spettacolo "Don Camillo e Peppone".

Tutti abbiamo visto in tv i film con Fernandel e Gino Cervi tratti dai racconti di Guareschi ambientati in “quel Mondo Piccolo piantato in qualche parte dell’Italia del nord, in quella fetta di terra grassa e piatta che sta fra il fiume e il monte, fra il Po e l’Appennino, dove la nebbia densa e gelata opprime l’inverno e d’estate un sole spietato picchia martellate sui cervelli della gente; quel paese tra il Crocefisso e le bandiere rosse dove tutto si esasperava, le passioni politiche esplodevano violente, ma gli uomini rimanevano sempre uomini”. Con un omaggio a Guido Ferrarini che nel 1988 ne trasse un testo teatrale verrà fatta rivivere l’atmosfera dell’Italia paesana del secolo scorso, quando i nonni di oggi e la Repubblica Italiana erano neonati.

Di Guido Ferrarini, dai racconti di Giovannino Guareschi. Regia di Vincenzo Forni, con la supervisione di Carlo Picchi.