Donare arte | riparazioni – rielaborare ad arte

Sabato 1 luglio dalle ore 16 alle 20, in Piazza Raviola, l'Accademia di Belle Arti di Bologna propone Donare arte, ultimo appuntamento del progetto riparAzioni – rielaborare ad arte, ideato dall’Accademia per il PON Metro 14-20, Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane del Comune di Bologna.



Dopo il successo dello scorso anno, in collaborazione con la Pinacoteca Nazionale di Bologna, l'Accademia offrira? nuovamente alle cittadine e ai cittadini del quartiere (e non solo) un pomeriggio di festa e di convivialita?, regalando i libri prodotti dalle due Istituzioni e offrendo un gelato e chiacchiere con studentesse, studenti e docenti. Ogni libro verra? personalizzato con illustrazioni e disegni realizzati sul momento dalle ragazze e dai ragazzi dei corsi di Illustrazione per l’editoria, Pittura e Decorazione. L’evento verra? inoltre animato dall’esibizione di un gruppo musicale e sarà seguito in diretta dal programma 50 minuti di riparAzioni su Radio Citta? Fujiko.



Donare arte è a cura della Consulta degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna in collaborazione con studentesse e studenti dei corsi di Illustrazione per l’editoria, Pittura e Decorazione e del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte, con il coordinamento delle prof.sse Maria Giovanna Battistini, Ilaria Del Gaudio e del prof. Gabriele Lamberti.



Accesso libero. In caso di pioggia l’evento si svolgera? all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.





L'evento ha ottenuto il Patrocinio del Quartiere Santo Stefano.