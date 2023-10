Sara Vinci racconta "Le donne che odiavano il jazz"

Sabato 14 ottobre per Good Vibrations: il novecento raccontato tra parole e musica. Simona Vinci racconta "Le donne odiavano il jazz".

Live Giacomo Toni pianoforte e voce + vocalist a sorpresa

Tanti versi di Paolo Conte sono dedicati all’Universo Femmina, come lo definisce Simona Vinci, che, seguendo un percorso narrativo tutto suo, ci porterà dentro quell’universo cantato, biascicato, sbeffeggiato e amato.

A intervallare la narrazione il pianista Giacomo Toni, grande conoscitore di Conte e per questo ben consapevole che l’avvocato musicista non lo si può imitare, ma al più (provare a) rifarlo con una giacca nuova... magari interpretato da una voce femminile.

Quale? Lo scoprirete solo questa sera!

Simona Vinci laureata in Lettere moderne presso l’università di Bologna, traduttrice letteraria dall'inglese, ha esordito come scrittrice nel 1997 con il romanzo Dei bambini non si sa niente, che ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Nel 1999 ha pubblicato la raccolta di racconti In tutti i sensi come l'amore e nel 2003 il romanzo Come prima delle madri, entrambi finalisti al Premio Campiello. Tra le altre pubblicazioni: Stanza 411 (2006), Strada Provinciale Tre (2007), Nel bianco (2008), La prima verità (2016, con cui ha vinto il Premio Campiello), Parla, mia paura (2017), Mai più sola nel bosco. Dentro le fiabe dei Fratelli Grimm (2019, con cui ha vinto il Premio Rapallo 2021) e L'altra casa (2021). I suoi libri sono tradotti in numerosi Paesi. Collabora con vari quotidiani nazionali e fa parte della redazione di Incubatoio 16, rivista letteraria in Internet.