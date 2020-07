"Doppio sospetto" all'arena Tivoli

Il film proposto nel week end, sempre all'aperto e sempre con un'unico spettacolo alle ore 21, è DOPPIO SOSPETTO.

Lo potete vedere sabato 22 e domenica 23 agosto.

DOPPIO SOSPETTO (Duelles) è un film di Olivier Masset-Depasse con Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou, Arieh Worthalter, Jules Lefebvres.



Alice e Céline abitano in due villette a schiera collegate e sono migliori amiche, praticamente sorelle. Come le loro case, anche le loro famiglie sono speculari. Fino al giorno in cui Alice non assiste, impotente, alla morte del figlio di Céline, precipitato dalla finestra della sua camera. Accecata dal dolore, Céline rimprovera inizialmente all'amica di non aver fatto tutto il possibile per salvarlo, salvo poi scusarsi e cercare sempre di più la sua compagnia e quella del suo bambino. Ma accadono fatti strani e inquietanti e Alice non sa più a chi credere.



Per l'accesso all'Arena saranno seguite scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- Sanificazione giornaliera della sala

- Acquisto online dei biglietti con scelta del posto

- Durante la visione del film NON è obbligatorio indossare la mascherina (DCPM 11.06.2020) MA tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni volta che si alzano e si allontanano dal loro posto, anche quando escono dalla sala.

- È possibile il consumo di bevande e alimenti all’interno della sala, al proprio posto.

- Dispenser gel igienizzante all’ingresso del cinema

- Distanziamento delle sedute: minimo 1 metro, da tutti i lati; abbiamo aumentato la distanza tra le sedie e diminuito i posti (da 196 a 172)



Tutte le sere unico spettacolo alle ore 21 all'aperto



Sono preferite le prenotazioni on line - alle quali sarà applicato per tutti il prezzo ridotto di €uro 5 + prev. - ma comunque la cassa sarà operativa 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Posti numerati.

I prezzi alla cassa saranno € 6 interi ed € 5 i ridotti - da quest'anno sarà accettata la Card cultura e la Card Musei.