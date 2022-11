Doug Lawrence & Massimo Faraò Trio live al Camera Jazz&Music Club

Sabato 19 novembre Doug Lawrence & Massimo Farao? Trio in concerto sul palco del Camera Jazz&Music Club.

Nato in Louisiana e cresciuto in New Mexico, il sassofonista ha trascorso più di 20 anni a New York City, dove si è fatto conoscere. Tra gli artisti con cui Doug si è esibito e ha registrato ci sono Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Aretha Franklin, Tony Bennett, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Nancy Wilson,Dee Dee Bridgewater, Lady Gaga, e tanti altri, il quartetto ospita il grande batterista di Philadelphia Byron Landham.

Intero 20€

Under 30, nuovi soci 15€

Affiliazione Endas ingresso riservato ai soci, tessera annuale €15

Concerto In collaborazione con Bologna Jazz Festival