Alla scoperta di Dozza, uno dei borghi più belli d'Italia a 25 km da Bologna | FOTO

Dozza è un borgo medievale inserito nella lista dei "più belli d'Italia": dista solo 25 chilometri circa da Bologna (siamo verso sud, nell'imolese) ed è posto sul crinale di una collina che domina la valle del fiume Sellustra e scende dolcemente verso la via Emilia. Dozza è un piccolo borgo antico dalla storia millenaria e dall'impianto urbanistico medievale ancora ben conservato. Il centro storico di Dozza, con la caratteristica forma a fuso, è composto da stradine strette e variopinte che salgono verso l'alto fino alla Rocca. L'integrità dell'originale tessuto edilizio è stata salvaguardata e la stretta simbiosi tra la maestosa Rocca al culmine del paese e l'insediamento residenziale sottostante comunicano l'armonia tra la natura e l'intervento dell'uomo. La Rocca di Dozza, anche nota come Rocca Sforzesca di Dozza, è un edificio complesso dalla storia secolare, che dall'epoca della sua edificazione, collocabile intorno alla metà del XIII secolo, ha subito numerosi interventi di ampliamento e adeguamento funzionale, riconducibili a tre fasi principali, ancora ben visibili all'interno del percorso di visita del museo. La Rocca è stata abitata fino al 1960, anno in cui fu ceduta al Comune di Dozza che l'aprì al pubblico come casa-museo. Il museo della Rocca è gestito dalla Fondazione Dozza Città d'Arte e dal 2006 è riconosciuto come “Museo di Qualità” dalla Regione Emilia-Romagna, Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali.

Come arrivare e quanto ci vuole

Circa mezz'ora da Bologna facendo la Statale 9. Alternativa, l'autostrada: la A14 uscendo a Castel San Pietro Terme o Imola.

Murales e Rocca Sforzesca, i gioiellini da non perdere

Dozza è un museo a cielo aperto per tutti i suoi bellissimi murales, famosi così come la Rocca Sforzesca. In questo luogo pittoresco a pochissimi minuti in auto dal capoluogo l’arte si fa paesaggio urbano e arreda i muri delle case, le strade e le piazze, inondando di luce e stili diversi ogni angolo e aprendosi a squarci di colori improvvisi. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea. All’interno della Rocca sono conservati gli affreschi e i bozzetti delle opere su muro esposti nel Centro Studi e Documentazione del Muro Dipinto.

La Rocca di Dozza fu costruita intorno al 1250 per volontà del Comune di Bologna e, in seguito, fu notevolmente modificata e ampliata per rispondere alle necessità e alle esigenze dei vari proprietari che si sono susseguiti. Nel corso del Medioevo, infatti, la posizione strategica al confine tra Bologna e la Romagna rese il castello di Dozza oggetto di forti contese tra Bologna e Imola, tra guelfi e ghibellini, tra le Signorie di Romagna e la Chiesa di Roma. Proprio a causa di queste vicissitudini, la Rocca fu interessata da numerose modifiche, distruzioni e ricostruzioni finché, alla fine del Quattrocento, non entrò a far parte dei domini dei Riario-Sforza. Prima il conte Girolamo, poi la contessa Caterina avviarono consistenti interventi di fortificazione, che trasformarono la Rocca in un vero e proprio fortilizio militare. L'attuale aspetto esterno della Rocca risale proprio al periodo sforzesco; servendosi di abili ed esperte maestranze, come ad esempio l'architetto militare Giorgio Marchesi, i Riario-Sforza fecero costruire i possenti torrioni arrotondati, il profondo fossato e l'ingresso laterale dotato di ponte levatoio. Queste fortificazioni consentiranno alla Rocca di resistere agli attacchi dei nemici negli anni a venire.

All'inizio del XVI secolo Dozza rientrò sotto il diretto controllo della Santa Sede e, in questa circostanza, compaiono sulla scena due importanti famiglie senatorie bolognesi, i Campeggi e i Malvezzi, che con alterne vicende deterranno la Rocca per oltre quattro secoli. Se l'attuale aspetto esterno della Rocca riporta alla mente il periodo medievale, lo stesso non si può dire per l'interno, dato che l'impianto del palazzo con cortili, atrio, androne, scale, nonché l'organizzazione del piano nobile, sono in gran parte riconducibili al periodo rinascimentale con la signoria dei Campeggi, poi Malvezzi-Campeggi. Infatti, intorno alla prima metà del Cinquecento il cardinale Lorenzo Campeggi, prestigioso diplomatico al servizio dei papi Giulio II , Leone X e Clemente VII, vantava cospicui crediti dalla camera apostolica che gli fruttarono, nel 1529, il feudo di Dozza. Così, tra il 1556 e il 1594 i conti Vincenzo, Annibale e Baldassarre Campeggi intrapresero massicci interventi di ristrutturazione allo scopo di trasformare la Rocca da fortezza a residenza nobiliare e sede di rappresentanza feudale.

Con alterne vicende, nel corso del XVIII secolo si succedettero ulteriori trasformazioni e ampliamenti del palazzo-fortezza. Già durante il Seicento, il conte Tommaso Campeggi aveva ampliato la Sala Grande del primo piano, trasformando in modo significativo le volumetrie esterne e completando l'organizzazione del piano nobile. Gli inventari settecenteschi riferiscono di un palazzo già compiuto, contraddistinto da arredi e quadreria di grande pregio. Nel 1728, alla morte di Lorenzo Campeggi, ultimo maschio della casata, il feudo di Dozza passò per via ereditaria alla sorella Francesca Maria, moglie di Matteo Malvezzi, la quale trasferì i diritti feudali a quest'ultima famiglia. Il figlio di Francesca e Matteo, Emilio, fu il primo ad unificare il nome dei casati in Malvezzi-Campeggi, che abitarono nella Rocca di Dozza fino al 1960.

Quando visitare Dozza e quando si svolge la mitica biennale del "Muro dipinto"

Il periodo migliore per visitare Dozza è sicuramente da maggio a settembre, per unire l’occasione della visita al borgo con la partecipazione a eventi come la “Festa del Vino” e la “Nuova Biennale del Muro Dipinto”. La Biennale del Muro Dipinto, nata negli anni Sessanta del secolo scorso da un'idea di Tomaso Seragnoli, ha regalato e continua a regalare a Dozza un vero e proprio museo d'arte a cielo aperto, sempre disponibile alla visita, senza orari di apertura o biglietti d’ingresso. La galleria propone, sui muri delle case dozzesi, affreschi e rilievi a perpetua testimonianza degli artisti che nel corso delle varie Biennali sono invitati a Dozza ad esprimere la propria arte. Il Muro Dipinto ha materialmente caratterizzato le facciate delle abitazioni del centro storico di Dozza, attraverso pitture murali che sono in stretta simbiosi con la storia, l’atmosfera, i profumi dell’antico borgo medievale e dell'ameno paesaggio collinare circostante. Sui muri dozzesi, attorno alle finestre, ai portoni, alle botteghe, squillano o s’accordano le tinte dei dipinti. Dozza è diventata un’antologia pittorica, una vera galleria d’arte moderna, en plein air, di singolare interesse, in quanto non solo copre un arco temporale semisecolare, ma anche perché le opere d'arte risultano strettamente e intimamente legate al luogo per il quale sono state pensate. La Biennale del Muro Dipinto si svolge nel mese di settembre.

Altri monumenti da vedere a Dozza

Nel centro storico, al quale danno colore e atmosfera i muri dipinti, meritano inoltre una visita la Chiesa prepositurale di S.Maria Assunta in Piscina, edificata nel XII sec. sui resti di una precedente chiesa romanica - contiene una tavola del 1492 di Marco Palmezzano, il Rivellino, dentro il quale è ricavata la porta settecentesca di accesso al borgo, e la Rocchetta di origini trecentesche.

Il buon vino e l'enoteca regionale dell'Emilia-Romagna

Non si può lasciare Dozza senza aver visitato l’Enoteca Regionale dell'Emilia Romagna. Situata nei suggestivi sotterranei della Rocca Sforzesca, si trovano esposte, e in vendita, oltre 800 etichette selezionate. Il percorso è organizzato secondo il criterio degli abbinamenti con i cibi. I locali ospitano inoltre un wine bar per degustazioni guidate da sommeliers professionisti. L’Enoteca Regionale è inoltre la prima tappa del Sentiero del Vino di Dozza: un percorso a piedi di circa 6km, che mette in collegamento alcune delle migliori cantine locali, natura e cenni storici sul territorio.

Atmosfera "fantasy" e Tolkien

Per immergersi nell'atmosfera "fantasy" che si può respirare nel borgo, si consiglia una visita a La Tana del Drago, il primo centro studi dedicato a J. R. R. Tolkien. La Tana del Drago è il primo centro studi al mondo dedicato a J.R.R. Tolkien, l’autore de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli. Grazie ad una convenzione stipulata tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, il nostro territorio si arricchisce di una realtà turistico/culturale unica nel panorama nazionale: un centro studi dedicato al professore di Oxford e padre della letteratura fantasy John Ronald Reuel Tolkien, sul modello di molte università inglesi e statunitensi. Con la nascita del centro studi viene recuperata e valorizzata una palazzina da tempo sfitta e senza prospettive di utilizzo, si crea un investimento importante dal punto di vista turistico-culturale in quanto l’Associazione ha contatti con associazioni e università in tutta Europa. Tra i primi obiettivi della Tana del Drago c’è quello di valorizzare il patrimonio culturale legato al genere fantastico e ordinare il materiale disponibile negli studi tolkieniani, per metterlo a disposizione di studiosi e di giovani che intendono approfondire le loro conoscenze nel campo della letteratura fantastica, ma anche organizzare serate ludiche, mostre di collezionismo ed eventi artistici.

Cosa si mangia a Dozza fra osterie e ristoranti

Dalle tagliatelle ai garganelli, ai tortelli di ricotta alla salvia, qui la pasta è fatta rigorosamente con la sfoglia tirata a mano. Tra i secondi dominano le carni ai ferri, come fiorentina e castrato. Immancabile la piadina, da abbinare con formaggi molli, come il freschissimo squacquerone, e gli ottimi salumi. In fatto di vini la scelta è ricca, regna tra i rossi il Sangiovese DOC e fra i bianchi l’Albana DOCG. Dozza è attraversata dalla Strada dei Vini e Sapori Colli d’Imola. Fra i luoghi consigliati: ristorante La Scuderia, Osteria di Dozza, ristorante bar Via Vai.

Dove dormire a Dozza: alberghi e bed&breakfast

Fra le opzioni per trascorrere una notte a Dozza imolese, ecco qualche proposta: Hotel Dozza (bar e parcheggio privato senza costi aggiuntivi, lounge comune e giardino); il B&B Magic, che dista 3 km dal centro di Dozza e offre la Wi-Fi gratuita, il parcheggio gratuito e camere climatizzate.

Cosa vedere nei dintorni di Dozza: Imola, i motori e le terme di Castel San Pietro

La vicina città di Imola è una meta interessante, con l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, la Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni. La città di Castel San Pietro Terme è rinomata per la sua stazione termale. A 25 km di distanza a Castel del Rio, lungo la Valle del Fiume Santerno, si trova Il fortificato Palazzo Alidosi (XVI sec.), che racchiude il rinascimentale "cortiletto delle tre fontane".

Dove prendere le informazioni: UIT Comune di Dozza, Piazza della Rocca - Dozza (Bologna) - +39 380 1234309; uit@comune.dozza.bo.it

Le fonti per questo articolo: emiliaromagnaturismo.it e castelliemiliaromagna.it