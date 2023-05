Indirizzo non disponibile

Dal 7 al 14 maggio "Dozza in festa: settimana di vino e Albana". Otto giorni dedicati al vino dell'Emilia-Romagna.

Programma:

Domenica 7 maggio dalle ore 10 alle ore 20.30

- Mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole

- Stand gastronomico degl’Arzdori ed Dozza e piccola fiera di paese

- Spazio creativo del Centro Occupazionale La Tartaruga

- Apertura straordinaria della Cantina Bassi

- Il Sentiero del Vino, passeggiata guidata nei vigneti attorno a Dozza a cura di Sarah Lane, guida ambientale escursionistica (lunghezza del percorso 5,5 km; durata 2h circa; consigliati scarpe antiscivolo e abbigliamento comodo). Ritrovo alle ore 10 in Piazza Rocca, Dozza (BO). Prenotazione obbligatoria: slane.italy@gmail.com o WhatsApp 339 4274750

- Banco Albana del cuore

- Museo della Rocca aperto fino alle ore 19.30

Trasporto gratuito con navetta Dozza-Toscanella dalle 11 alle 22 (fermate: Dozza Rivellino, Dozza Piazza Fontana, Toscanella Parcheggio Lem Superstore)

Lunedì 8 maggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30

- Mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole

- "Il vino come valore e le prospettive di mercato", convegno di Nomisma a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna con Simonetta Mingazzini, presidente Fondazione Dozza Città d'Arte, Davide Frascari, presidente Enoteca Regionale Emilia Romagna, Giorgio Melandri, giornalista Gambero Rosso, e Denis Pantini, responsabile Business Unit Agricoltura e Industria Alimentare dell'Osservatorio Wine Monitor: dalle ore 17 alle ore 19 nel Salone Maggiore della Rocca. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. A seguire, buffet offerto da InCantina presso la Dispensa Malvezzi-Campeggi

- Piccola fiera di paese

- Apertura straordinaria della Cantina Bassi

- Lennon Lives in concerto, dalle ore 18.30 in Piazza Zotti

- Museo della Rocca aperto fino alle ore 21



Martedì 9 maggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30

- Mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole

- Piccola fiera di paese

- Amarcord Dozza. Immagini e storie del borgo, Spazio Espositivo in Piazza Zotti 1: inaugurazione alle ore 18

- Apertura straordinaria della Cantina Bassi

- ApeRocca, aperitivo a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna presso InCantina, la Dispensa Malvezzi-Campeggi dalle ore 17.30 alle ore 20.30

- Museo della Rocca aperto fino alle ore 21



Mercoledì 10 maggio dalle ore 17.30 alle 20.30

- Mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole

- Piccola fiera di paese

- Amarcord Dozza. Immagini e storie del borgo, Spazio Espositivo in Piazza Zotti 1

- Apertura straordinaria della Cantina Bassi

- Duode in concerto, dalle ore 18.30 in Piazza Zotti

- ApeRocca, aperitivo a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna presso InCantina, la Dispensa Malvezzi-Campeggi dalle ore 17.30 alle ore 20.30

- Museo della Rocca aperto fino alle ore 21



Giovedì 11 maggio dalle ore 17.30 alle 20.30

- Mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole

- Piccola fiera di paese

- Apertura straordinaria della Cantina Bassi

- Amarcord Dozza. Immagini e storie del borgo, Spazio Espositivo in Piazza Zotti 1

- Fabio Mazzini solo act in concerto, dalle ore ore 18.30 in Piazza Zotti

- ApeRocca, aperitivo a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna presso InCantina, la Dispensa Malvezzi-Campeggi dalle ore 17.30 alle ore 20.30

- Museo della Rocca aperto fino alle ore 21



Venerdì 12 maggio dalle ore 17.30 alle 20.30

- Mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole

- Piccola fiera di paese

- Apertura straordinaria della Cantina Bassi

- Amarcord Dozza. Immagini e storie del borgo, Spazio Espositivo in Piazza Zotti 1

- Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese, spettacolo alle ore 20

- ApeRocca, aperitivo a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna presso InCantina, la Dispensa Malvezzi-Campeggi dalle ore 17.30 alle ore 20.30

- Museo della Rocca aperto fino alle ore 21



Sabato 13 maggio dalle ore 14.00 alle 22.00

- Mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole

- Stand gastronomico degl’Arzdori ed Dozza e piccola fiera di paese

- Con i frutti della terra-A cielo Aperto, riprese televisive nel borgo a partire dalle ore 10

- Il Sentiero del Vino, passeggiata guidata nei vigneti attorno a Dozza in occasione del Festival Metropolitano del Paesaggio a cura del Comune di Dozza (durata: 2h. Consigliati scarpe e abbigliamento comodo). Ritrovo alle ore 9 in Piazza Rocca, Dozza (BO). Prenotazione obbligatoria: rocca@comune.dozza.bo.it

- Dozza Wine Trail Kid, passeggiata ludico-motoria lungo le strade del Borgo, riservata a bambini nati dal 2008 in poi. Info: promessediromagna@dozzawinetrail.it

- Amarcord Dozza. Immagini e storie del borgo, Spazio Espositivo in Piazza Zotti 1.

- Truccabimbi a cura di Incontri, Associazione di volontariato culturale

- Apertura straordinaria della Cantina Bassi

- Sound of Age in concerto, dalle ore 19 in Piazza Zotti

- ApeRocca, aperitivo a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna presso InCantina, la Dispensa Malvezzi-Campeggi dalle ore 17.30 alle ore 22

- Museo della Rocca aperto fino alle ore 23 in occasione della Notte Europea dei Musei



Domenica 14 maggio dalle ore 10.00 alle ore 20.30

- Mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole

- Stand gastronomico degl’Arzdori ed Dozza e piccola fiera di paese

- Apertura straordinaria della Cantina Bassi

- Amarcord Dozza. Immagini e storie del borgo, Spazio Espositivo in Piazza Zotti 1

- Dozza Wine Trail, evento organizzato da Atletica Imola Sacmi Avis (trail competitivo e non competitivo di 18 km in fuoristrada, camminate non competitive di 4 e 7.7 km e un percorso Nordic Walking di 12 km). Prime partenze alle ore 9. Info: info@dozzawinetrail.it

- Banco Albana del cuore

- Museo della Rocca aperto fino alle ore 19.30

Trasporto gratuito con navetta Dozza-Toscanella dalle 11 alle 22 (fermate: Dozza Rivellino, Dozza Piazza Fontana, Toscanella Parcheggio Lem Superstore)

Acquista il calice della festa e degusta i vini delle cantine del territorio! (calice + taschino + 7 ticket degustazione = € 12,00)