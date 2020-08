I draghi - Borgo Tossignano

I Draghi, conosciuti in tutto il mondo sono da sempre presenti nell’ immaginario di tutte le culture del pianeta, con valenza positiva o negativa.

L’Emilia- Romagna non fa eccezioni: antiche cronache narrano di un tempo in cui simili creature erano temute in molte città e si dice che alcune chiese custodissero i loro resti…

Il naturalista Ulisse Aldrovandi li considerava reali, arrivando persino a descrivere di persona un Draco Bipede trovato nelle campagne bolognesi nel 1200.

Anche la rottura del fiume Santerno presso Imola, nel medioevo, sembra abbia generato una palude ove dimorava un drago. Ne seguiremo le tracce storiche camminando lungo il percorso fluviale presso Borgo Tossignano, circondati dai suoni degli animali notturni e dalla magia di antiche leggende.

Partenza Parcheggio Chiosco Parco Lungofiume Borgo Tossignano – fiume Santerno e ritorno.



- Giorno : 30 agosto 2020

- Ore : 20,30

- Quota : euro 12,00 / Fino a 14 anni euro 6,00

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:

contattare Stefano Baiocchi tramite messaggio WhatsApp: 329 201 5682 (per favore NO SMS, NO CHIAMATE)

- SI PREGA DI SPECIFICARE IL NOME, IL N° DI PERSONE E IL NOME DELL’EVENTO

- Ritrovo : Parcheggio Borgo Tossignano (BO), Via Marzabotto 16

- MAPPA: https://www.google.com/maps?sll=44.275874,11.585616&q=44.275874,11.585616

- Durata : 3 ore circa

- Distanza totale da percorrere : Km 4,00

- Difficoltà: per tutti

- OBBLIGATORIO torcia elettrica e abbigliamento adatto a camminare



CHI PARTECIPA DICHIARA IMPLICITAMENTE DI AVER LETTO E COMPRESO IL REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI-COVID 19 che trovate a questa pagina:

https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/