Mostra "Dreams - donne cavalli paludi"

Dal 13 al 27 settembre 2020, tutti i giorni, ore 16/19, a Bologna, presso La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura, è allestita la mostra personale dell’artista Monica Musiani.



Il titolo è DREAMS Donne Cavalli Paludi.



Una carrellata di cinquanta opere che la pittrice ha realizzato nell’ arco di un ventennio tra il 2000 e il 2020.



L’ esposizione è suddivisa in tre sezioni di cui la prima è dedicata al tema femminile, la seconda al tema dei cavalli e infine, l’ultima presenta una ventina di lavori incentrati su paesaggi onirici e paludi .



Nell’ opera di Monica Musiani, il protagonista è il sogno ispiratore, nel proprio aspetto più misterioso ed occulto.



Proveniente dall’ Accademia di Belle Arti la pittrice bolognese ha avuto maestri prestigiosi come Adriano Baccilieri e nel corso degli anni ha ricevuto l’apprezzamento critici celebri nel mondo della cultura , tra cui Giorgio Celli.

Al suo attivo vanta una produzione di oltre trecento lavori.



Durante il periodo di durata della mostra saranno inoltre organizzati eventi correlati: Sabato 19 settembre, ore 18.00 Cavalli nella storia dell’arte

Sabato 26 settembre, ore 18.00 Donne nella pittura di Carlo Corsi e Carlo Levi

Due incontri con la storica dell’arte Anna Rita Delucca.



La Corte di Felsina è a Bologna in via Santo Stefano 53.

www.lacortedifelsina.it



(Per le normative anti Covid, si entra a gruppi di tre persone alla volta, munite di mascherina.

Inoltre per assistere agli incontri di sabato 19 e sabato 26 settembre 2020, è necessario prenotarsi al 348.5191504 entro il giorno precedente alla data dell’incontro. Non è possibile accedere senza prenotazione a causa del limite di accesso e stanziamento in sala. Mascherina e distanza di almeno un metro tra i presenti )