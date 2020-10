 DrinBò arriva al Villaggio rurale di Corticella: le letture su tre ruote

Sabato 17 ottobre "Letture su 3 ruote" alle ore 10:30 al Villaggio rurale di Corticella.

DrinBò. C’è un libro per te è un nuovo servizio di prestito librario a domicilio su cargo bike (bicicletta per trasporto) avviato in maniera sperimentale nel mese di luglio da alcune biblioteche dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna (Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri e Biblioteca Luigi Spina).

Sabato 17 ottobre alle ore 10.30 ci sarà la prima uscita straordinaria rivolta a bambine/i e le loro famiglie.

La cargo bike piena di libri approderà al al parchetto del Villaggio rurale di Corticella (tra via Bortolotti e via Mengoni) per trascorrere un po' di tempo insieme con letture per i più piccoli e informazioni sul progetto rivolte a tutti i cittadini, potenziali utenti del servizio.

Durante la mattinata si farà merenda con i prodotti offerti da Coop Alleanza 3.0.

L'evento, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, è riservato a max 15 partecipanti.

Pertanto è necessaria la prenotazione telefonando in biblioteca > 051 2195530

In caso di maltempo l'iniziativa verrà rinviata ad altra data